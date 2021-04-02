《美麗島電子報》董事長吳子嘉，多次指控有立委介入疫苗採購，引發外界關注。國民黨立委鄭正鈐3月30日院會總質詢時，問衛福部部長陳時中既然不是真的，為何不敢告？陳時中表示，根據法務組的意見確實達到可告的地步，但政府並非每件事都必須告人民。媒體人陳揮文則直言，吳不像立委有言論免責權，一旦陳時中告吳子嘉，「成立的可能性非常的高」，但吳子嘉已指控多時都未有答案，他認為有釐清的必要。

鄭正鈐質詢陳時中指出，吳子嘉多次在政論節目當中表示，民進黨內有某位立委介入疫苗的採購，但陳時中為保護這組人馬，不僅多次公然說話還不敢處理；吳子嘉更爆料，台灣疫苗採購比透過上海復星醫藥代理貴1.5億美元，痛批：「台獨是貪汙的保護傘。」

陳時中回應，吳子嘉相關指控「不是真的」。鄭正鈐追問，既然不是真的，那就是吳子嘉在做「假消息」，「你有沒有告他？」陳時中表示，根據法務組提供的意見，吳子嘉的發言「是達到可以告的地步」。鄭正鈐再追問：「那你為什麼不告他呢？你為什麼不告他以正視聽呢」陳回應：「我們政府不是每一件事情都要告人民啦。」

此時，行政院院長蘇貞昌插話為陳時中緩頰：「委員，你說打假針，我也沒有告你耶！」鄭正鈐則立刻回擊：「沒有，『打假針』是你剛剛講說有人說你打假針，你如果覺得我這樣你要告，你可以告沒有問題啊！院長，你如果覺得我在國會殿堂質詢你這個問題，你覺得說你要告我，你可以告，沒有問題啊！」

針對鄭正鈐質詢內容，陳揮文昨日（1）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，看到蘇貞昌身為行政院長的表現，他非常的遺憾，立法委員是有言論免責權的，而且這個言論免責權是不能拋棄的，鄭正鈐說懷疑蘇貞昌打假針，蘇貞昌去告一定不會成立，但陳時中去告吳子嘉成立的可能性就非常的高。陳揮文坦言，無論名譽上的或公務上的，他是認為應該要釐清，畢竟吳子嘉的指控也講了很長一段時間，但是一直都沒有答案。

(中時新聞網)