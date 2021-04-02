清明連假首日，交通部長林佳龍前往泰山區高速公路總局視察車流狀況表示，清明連假車流量是一年中最多，此次和2019年疫情前一樣，部分路段更是超越疫情前，4天連假大多數人會選在4日掃墓，高公局已針對31個墓區附近的交流道已經協調地方政府廣為宣傳。

林佳龍上午9時前往高速公路總局視察，聽取簡報關心路況，視察後受訪表示，清明連假是一年裡面國道車流量最多的連假，和過年差不多，政府於連假前前兩周就有國道分流優惠，產生分流效果。

林佳龍說，針對31個墓區附近的交流道，交通部已特別加強監控，除部分開放路肩，也協調地方政府避免車流回堵，高工局也將墓區旁的交流道路況廣為宣傳，此次連假車流量大如同疫情前，也就是和2019年車流量一樣多，部分時段更多。

另外，國五往蘇花改出遊的人多，他呼籲用路人善用1968APP分流，四天連假高公局預估大家會集中在4日這天出去掃墓，國道和省道以及地方道路會特別加強，雙鐵部分會增加班次。

(中時 )