大陸一名國中學歷男子，假冒富二代劈腿20多女，詐騙3900萬。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

大陸河南省鄭州市警方，日前接獲一名女子小莉（化名）報案，指稱她被一名張姓男子，一年內騙走她900多萬人民幣（約新台幣3900萬元），警方將人逮捕後查出，張男只有國中學歷，家境普通，卻偽裝富二代、官二代，劈腿20名女子，其中3人還是住在同一棟公寓的鄰居。

據《瀟湘晨報》報導，小莉報案時向警方表示，張男自稱是公務員，兩人透過朋友介紹認識，進而交往，不料交往時張男開始透過各種理由，如「父親被抓，需要錢疏通關係」、「他要升官，要錢打通人脈」、「家人生病住院」等，1年內騙了她900多萬元人民幣。

由於小莉受騙龐大，當地警方立即成立專案小組偵辦，並將他逮捕到案偵訊，結果張男坦承，假冒富二代、官二代行騙多名女子，騙了小莉900萬（人民幣）後，把錢拿去保時捷、藍寶堅尼、瑪莎拉蒂等名車，剩餘的錢也花光光。

警方查出，張男另外劈腿20多名女子，其中3人還是住同一棟公寓的鄰居。一名受害者小花（化名）指控，她也是透過朋友介紹認識張男，張男自稱是某集團幹部，父親是銀行行長，母親是工廠廠長，家裡非常富裕。

小花表示，與張男交往後，對方對她非常體貼，為了取得她的信任，還把2輛奧迪過戶給她，隨後就開始找藉口騙錢，因為一心想要嫁給方，沒想太多就不斷給錢、甚至將信用卡交給對方保管，直到其他受害女子找上張男、電話被她接到，才發現張男的真面目。

(中時新聞網)