因南下車多，造成市區交通壅塞，警方派出大批警力疏導交通。（蘇澳警分局提供／胡健森宜蘭傳真）

清明四天連假正式展開，因天氣不錯加上宜蘭綠博正在熱鬧舉行，今（2）日一早國道五號就湧現大量南下車潮，從清晨4、5點開始，南下車流量就明顯增大，南港系統至石碇等部分路段一直亮著車多壅塞的紅色燈號，蘇花改更誇張，從凌晨兩點開始就持續湧入南下車潮，到上午10點仍然車多壅塞，預估要一直到傍晚才能獲得紓解。

四天連假第一天，除了許多人要趁著好天氣返鄉掃墓，當然也少不了把握機會出遊的人潮，國五南下一路車多，南港系統至石碇路段更是時速在40公里以下的「紅色」燈號路段，石碇至頭城則維持時速在60公里左右的「黃色」燈號，國五末端「羅東至蘇澳」路段，因為要先下到市區道路，再銜接蘇花改或是前往綠博，也一直保持車多壅塞的「紅色」燈號狀態。

四區工程處交管中心主任陳國正表示，蘇花改此次湧現的車潮是近幾次連續假日最大量的一次，從凌晨2點開始車流量就非常高，每小時車流量突破1000輛，且車潮持續不斷湧入，依照過去清明連假的慣例，恐怕要到傍晚5點過後才會逐漸獲得紓解。

因應龐大的車潮，蘇澳警分局也從凌晨開始就安排警力疏導交通，警方表示，蘇澳地區的車潮從蘇花改蘇澳端一路回堵至蘇澳新站前，車流部分預估下午5時過後才會逐漸紓緩。

(中時 )