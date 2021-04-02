聯合國安全理事會經過兩天艱困協商，同時在中國澆冷水之下，今天一致聲明「強烈譴責」緬甸暴力鎮壓造成數以百計人民喪生。

聯合國安理會（UN Security Council）對緬甸迅速惡化的情況表達高度關切，並強烈譴責當局對和平抗議人士使用暴力，造成包括婦孺在內數以百計民眾死亡。這項聲明由曾是緬甸殖民強權的英國發起。

在法新社所取得的稍早版本聲明中，西方國家想要納入可能涉及國際制裁的「準備考量進一步動作」等文字。

多位外交官表示，但中國擋下了這段文字。中國被視為緬甸最重要的盟友。

北京也堅持軟化對「殺害」數以百計民眾的敘述，改以「民眾之死」來表達。

外交官說，俄羅斯也數度阻擋內文，因為莫斯科要求置入一句話，以對示威活動中有安全部隊人員死亡表達譴責。

一名要求匿名的大使表示，雖然協商冗長，但安理會最終仍達成一致口徑送出「非常重要的訊息」。

自緬甸2月1日政變後，安理會已發出3項一致聲明，但北京每次都刻意緩和協商的內文。

此外，安理會立場迄今對緬甸軍方幾無影響。

聯合國駐緬甸特使3月31日呼籲，對緬甸軍政府採取強力行動，並對緬甸可能「浴血」和發生內戰危機提出警告。

(中央社)