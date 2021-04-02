吳姓男子與風水師山道㷌一共同出版「風水大全」書籍，因有著作權及版權費糾紛，吳男心生不滿，在臉書上指控山道是詐欺份子，還把指控內容直接傳送給出版社社長及山道的多名友人。山道氣得提告，台北地院依妨害信用罪判吳男拘役50日，得役科罰金5萬元，可上訴。

判決指出，吳男與山道間就日本「河出書房新社」所出版的「完全定本『實踐』地理風水大全」有糾紛，吳2019年間在個人臉書上刊登山道的照片，並打上「此人韓國人住在日本」、「嚴重警告詐欺份子」、「欺師滅祖」等語，貶低山道的人格、社會評價及信用。

吳男更打了1篇500多字的文章，內容提及與山道的版權糾紛，要求出版社慎重處理此事，並稱山道是「在日本當流浪狗的韓國人」、「在日本與台灣行騙」、「傷害日本人與台灣人的友誼」，並翻譯成日文版本，傳給「河出書房新社」社長及山道的朋友。

吳男挨告後遭檢方起訴，辯護律師替他求情，稱吳男的情況符合《刑法》第59條「情堪憫恕」要件，希望減刑，但不被法官採認。

法官指出，吳男曾有竊盜前科，素行不佳，遇糾紛不以理性方式處理，以不實文字貶損山道名譽及社會評價，並妨害山道信用，誠屬不該；考量吳男坦承犯行，態度尚可，因山道沒有意願而無法達成和解，目前無業，靠低收入戶補助維生，並領有身心障礙證明，依法判拘。

(中時 )