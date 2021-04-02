昨日是愚人節，高雄市前新聞局長王淺秋當天傳了「快訊／韓國瑜宣布參選國民黨主席晚間8時召開記者會 https：／／ftp.bmp.ovh／imgs／2021／04／ff26f0f055bd65d5.jpeg」連結給不少友人，令不少政界人士誤信。新北市長侯友宜今受訪表示，自己不會收到這些假訊息，因為傳訊息的人都知道他是警察，怕會被查假訊息。

王淺秋昨傳韓國瑜選黨主席消息，但不少人點開連結卻只看到一張法師照，才發現是「假訊息」，對此王淺秋也回應，接到朋友傳來的訊息時，自己嚇一大跳，心想怎麼不知韓晚上要開記者會宣布參選黨魁，後來才想到是愚人節，問了傳來的友人，知道也是轉傳，她覺得很好笑，才調戲其他朋友。

侯友宜今受訪時則表示，昨天是愚人節，自己大概不太會收到這些假訊息，因為傳假訊息的人大概都知道我是警察出身，免得去查假訊息也不太好，看其他人不太敢傳，所以沒有收到這個訊息。

(中時 )