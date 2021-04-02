一列從樹林往台東408次太魯閣號列車，上午9點多在花蓮大清水隧道意外出軌。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

快訊／太魯閣號花蓮出軌！疑「工程車掉下」車廂嚴重變形卡隧道 逾35人死

台鐵驚傳出軌意外！一列從樹林往台東408次太魯閣號列車，上午9點多在花蓮大清水隧道意外出軌，造成車輛擦撞隧道壁，5至8節車廂變形，目前警消已趕往現場救援，據傳現場有4人已失去呼吸心跳，3人重傷已送醫、約20人輕傷待送醫；事故發生原因及詳細情形仍待釐清。

臉書「花蓮同鄉會」上午9時許有網友貼出事故照片，表示「台鐵發生意外，朋友搭乘在這列火車上拍攝，現場照片顯示，列車卡在隧道口，許多乘客紛紛下車走避。

台鐵花蓮運務段長吳金添證實火車有事故，警消正趕往現場處理，狀況正在了解中；花蓮縣消防局則在早上9點35分接獲多通電話報案指出，408次列車在大清水隧道內發生事故，火車出軌未翻覆，多節傾斜及人員受困，已出動12車35人趕往現場救援；宜蘭縣政府消防局也支援6車14人前往。

花蓮縣消防局指出，列車共8節車廂，搭車乘客約350人，1至4車廂約80至100人，輕傷約20人待送醫、重傷3人已送醫、目視無生命徵象約4人，5至8車廂因變形無法順利進入，持續搶救中。空勤總隊預計出動直升機空勘，協助救援。

台鐵局趕緊在第一時間說明，該列車在上午9點28分崇德=和仁間東線發生出軌事故，第2、3車出軌、3至8車則在隧道內，已即時成立一級應變小組，並請運安處出動調查。

根據當時坐在第一節車廂的乘客表示，當時列車突然緊急煞車，一直有停頓狀況發生，等到列車停止後，車門打開，才知道原來是發生意外。列車長先疏散民眾，沒有受傷者先自行走上蘇花公路叫車離開。

台北慈濟醫院護理長陳美慧剛好也在列車上，第一時間協助救援，幫忙安置輕傷民眾，不過仍有些民眾受困車廂，待警消人員前往救援。

(中時 )