A股開市向好 港股休市 10:502021/04/02 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市開市向好。上證指數2日開市報3,472點，漲6點，漲幅為0.18％。深成指開市報14,042點，漲62點，漲幅為0.45％。 香港信報報導，滬深300指數開市報5,129點，漲19點，漲幅為0.37％；創業板指數開市報2828點，漲12點，漲幅為0.46％。 各類股個別發展，石油、房地產、有色金屬、金融股靠穩；煤炭、水泥、鋼鐵、電力、化工股偏軟。 因耶穌受難日及清明節假期影響，港股於2日至6日休市。 香港首季IPO集資1,300億港元 年飆8倍 陸公募基金去年大賺2兆 易方達最威 (工商 ) #開市 #漲幅 #向好 #港股 #A股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4月首日好彩頭 台股寫新高 04:102021/04/02 財經要聞 金融業挺台股 潛在銀彈逾8兆 04:102021/04/02 金融．稅務 美股收紅 標普首度破4000大關坐收 05:032021/04/02 國際 獲B站、阿里投資 心動公司大漲逾2成 04:102021/04/02 全球財經 台積大擴產 資本支出概念股 再旺三年 04:102021/04/02 財經要聞 化工雙雄准併 中國神化來了 04:102021/04/02 全球財經 台股創新高 財經雙長籲居高思危 04:102021/04/02 財經焦點 長榮、陽明 市值創新高 04:102021/04/02 財經要聞 台開 7日將打入全額交割股 04:102021/04/02 產業．科技 美掛牌ADR暴漲5％ 台積電清明連假後拚填息 09:022021/04/02 財經 美光財報財測俱佳、有意競購鎧俠 04:102021/04/02 全球財經 財經熱門新聞 台股飆上16600點 這3種股票散戶別賣太快 - 財經 台積震驚全球！爆驚天動作後 他洩外資磕頭認錯時間 - 財經 這檔金融股追高31元砍掉？存股達人：驚現1數字就棄息 - 財經 拜登新政策很有肉 謝金河看好2產業大反彈 - 財經 長賜輪怎麼賠？長榮海運總座首度出面說明 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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