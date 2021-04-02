大陸股市開市向好。上證指數2日開市報3,472點，漲6點，漲幅為0.18％。深成指開市報14,042點，漲62點，漲幅為0.45％。

香港信報報導，滬深300指數開市報5,129點，漲19點，漲幅為0.37％；創業板指數開市報2828點，漲12點，漲幅為0.46％。

各類股個別發展，石油、房地產、有色金屬、金融股靠穩；煤炭、水泥、鋼鐵、電力、化工股偏軟。

因耶穌受難日及清明節假期影響，港股於2日至6日休市。

(工商 )