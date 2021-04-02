🚨 DIPO SLAM ALERT 🚨 pic.twitter.com/psDwyxBU92 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 2, 2021

就算勇士當家球星柯瑞2日飆進全場最高36分，可惜面對熱火大軍還是不夠用！剛從火箭跳槽熱火的歐拉迪波，2日迎來加盟熱火首秀，儘管他的表現欠佳，熱火仍靠全隊3人得分破20的平均得分，最後以116比109擊退柯瑞領軍的勇士。

這是歐拉迪波相隔11天之後重新上場比賽，先前熱火送出歐利尼克與布雷德利，跟火箭換回早已謠傳想要加盟的歐拉迪波，如今終於通過熱火的傷痛測試上場，結果歐拉迪波先發打了23分鐘，只拿6分、5助攻，表現確實還不太理想。

幸好歐拉迪波的新隊友給足他面子，明星前鋒吉米巴特勒攻下全隊最高22分，外加8助攻、6籃板、4抄截，「阿舍哥」鄧肯羅賓生也有21分進帳，「英雄哥」希洛20分，阿德巴約19分、8籃板與6助攻，阿里查與伊戈達拉各有10分。

剛從臀傷復出的柯瑞，今天全場投19中9，含三分球投11中5，13罰全進，除了拿下全場最高36分，也有11籃板、3助攻，威金斯23分，卓雷蒙格林拿16分、10籃板及8助攻的接近大三元表現。勇士不僅輸球，也賠上普爾、盧尼兩人傷退。

(中時 )