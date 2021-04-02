清明連續假期，別忘了慎終追遠！國際天星命理風水老師邱彥龍指出，很多人平時總喜歡到廟裡祈求財運亨通，殊不知這只是「外求財」，卻忽略了其實清明掃墓也可以「內求財」。

邱彥龍老師解釋，祭祖除了感恩的意義，長輩最疼自己的子孫，通常會將財運留給子孫或願意幫助他的人，祭祖掃墓時只要誠心誠意，拜好祖先好運自然來，所以別忘了內求財運。另外，邱彥龍老師也提醒，祭祖時除了參考5大開運撇步，更要保持一家和樂，切勿在祖先面前出現口角惡言，如果讓祖先覺得不敬反倒會引來災禍。

1.拿兩個相同硬幣並點香，接著過香爐順時針繞3圈，先詢問自己的祖先是否歸位，如果有，請給3聖杯答覆，切記此步驟很重要，否則可能會沒祭祀到祖先。

2.首先要檢查墓碑，看看是否有裂痕、外觀光亮或暗沉、有無長青苔等現象，如果墓碑有裂痕、暗沉或是長青苔，則需要找時間更換，或請自己信任的風水師勘查，一旦祖先墓碑有此現象，可能會影響子孫的財運、健康及感情等問題。

3.記得跟祖先表明自己的身分，並說出想祈求的事項，建議多說甜言蜜語，嘴甜一點祖上就會特別關照。

4.金紙、銀紙一定要分開燒，最好銀紙要蓋手印，並且燒完要請神明和祖先「點收」，假設這個動作沒做，神明和祖先會收不到。

5.保持恭敬心、誠心誠意祭拜。

(中時新聞網)