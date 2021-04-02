知名兩性作家廖輝英結婚40多年，近年來婚姻亮起紅燈，儘管夫妻之間已經相敬如賓，老公卻始終不願意簽字離婚，日前她忍不住爆料，自己多次慘遭丈夫家暴，對方還想抓著她去跳海，甚至拿刀威脅，用各種手段以死相逼，鬧到警察都找上門來。

廖輝英在節目《新聞挖挖哇》上表示，她目前已經搬到外面租房子，因為老公時常對她暴力相向，不但勒她的脖子，還厲聲威脅她：「我要教訓妳！」拿菜刀在她面前亂揮，有次老公還抓著她的衣領將她拖進車裡，說要開車一起沉海，講到激動處她忍不住哽咽，所幸當時她奮力掙脫去找管理員報警，才沒有造成憾事發生。

廖輝英心有餘悸地坦言，老公的恐怖行為總共發生了6、7次，才不得已決定分居自我保護，然而子女卻對她的決定十分不諒解，「過年的時候媽媽不在，我們的家在哪裡？」一旁的呂文婉聞言傻眼直呼，「爸爸都這樣對媽媽，怎麼會覺得沒有家了？」

廖輝英自爆被老公勒脖子。(圖/翻攝自新聞挖挖哇Youtube)

廖輝英也解釋，在孩子眼中，她和老公常常吵架，個性強勢的她看起來也沒有比較弱勢，才會造成不諒解，她無奈地透露，「我其實今天不想講，講了兒女又會很…他們的同事會跟他講。」欲言又止的模樣讓現場來賓都相當心疼。

(中時新聞網)