53歲港星許志安2019年爆和小他22歲港姐黃心穎在計程車上熱吻影片，不僅傷了鄭秀文的心，還重創他工作前途，沉寂2年後，許志安傳出有工作上門，將來台拍攝電視劇。而他的IG隔了半年後昨(1日)也罕見更新，曬出彈琴影片紀念「永遠的哥哥」張國榮，他彈琴時左手無名指仍戴著婚戒，也顯示與鄭秀文婚姻狀況良好。

許志安和鄭秀文情纏多年，8年前戀情開花結果結婚，未料2年前許志安被港媒爆料出軌，和港姐出身的黃心穎計程車上磨蹭熱吻，許志安第一時間開記者會，痛哭表示：「我覺得自己好錯、好討厭、好丟臉、好噁心、好陌生」，鄭重向另一半道歉，鄭秀文則以一句「人誰無過是老生常談，但事實確是如此啊」，宣告原諒許志安。

許志安久違曬影片。（圖／翻攝自andyhuichion IG）

鬧出「安心偷食」事件2年後，近日許志安傳出將復出，4月他將來台先接受隔離，之後接拍新戲，預計停留一個月，最近他為了更上鏡，努力跑步健身。昨是張國榮忌日，許志安久違發文，曬出自己彈〈有心人〉的影片，寫上「想你」二字，隔空懷念張國榮，引來許多粉絲為他打氣，回應：「仍然有很多支持你的人！加油」、「期待你演出」、「我們也想你」。

黃心穎傳出低價賣豪宅換取現金。（圖／翻攝自jacquelinebwong IG）

而小三黃心穎目前仍前途一片灰暗，傳聞她和TVB仍有8年合約，但因公司冷凍，讓她一度提出解約，後來又改變心意，繼續留在公司，報導指出近日她低價賣出豪宅，原本開價1050萬港幣，被砍50萬，檯面上獲利145萬（約532萬台幣），扣除人事成本等至少還是有百萬進帳，但求證黃心穎，她表示：「私人事不回應了，多謝關心。」

(中時新聞網)