近日媒體報導，行政院長蘇貞昌未解決藻礁議題，要求評估三接外推方案，以此達到藻礁和供電間雙贏，但此方案卻不受藻礁團體領情，藻礁公投領銜人潘忠政表示，公投團體不接受三接外推，且絕不退讓。對此，新北市長侯友宜今表示，政院若與藻礁團體有差異性，應該更要拿出誠意，好好溝通，取得平衡點。
蘇貞昌有意評估三接外推方案，將中油第三天然氣接收站外推離岸，並設棧橋避開棲地，而停泊碼頭、防波堤也將以沉箱方式施工，降低對礁體的影響。不過，潘忠政表示，三接外推不是公投發起團體可接受方案，對此不會退讓，並認為蘇貞昌不夠善意，所有未離開大潭藻礁的都不是可行方案，自己不會退讓，否則將遺臭萬年。
侯友宜今受訪被問及藻礁議題時表示，政院跟藻礁團體不斷做溝通，若大家還是有差異性的話，政院更要拿出誠意來，一步步跟藻礁團體好朋友們極力取得共識平衡點，繼續努力，繼續協調。
(中時 )
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