雄獅前總經理裴信祐。（雄獅提供）

台帛旅遊泡泡後繼無力，為了挽救「泡泡變泡沫」的最慘狀況，旅遊老將－雄獅旅遊前總經理裴信祐將親自帶隊挺帛琉團，自4月10日起每次34名，除了雄獅長期經營的客戶，以及主管、員工、領隊，也藉此學習，希望讓泡泡持續升空，而不要成為泡沫。雄獅強調作為旅遊業龍頭，「企業也要有承擔的責任」。

裴信祐是雄獅前總經理，在旅遊業資歷超過30年，去年中在疫情最嚴重時申請優退，為雄獅減輕人事成本，也完成世代傳承，退休後仍任雄獅董事，參與重大決策、財務規劃、薪酬審計等公司治理事項，協助代代傳承，再創新時代的美好。

台帛旅遊泡泡只有首發團是滿載，次發團湊不滿，也引發旅遊業「內訌」，旅遊從業人員在觀光群組內吵成一團，有人罵華航票價太高，有人檢討旅行社行程安排，更有人歸罪防疫規定，但裴信祐認為，「一切過程都是從中學習，從錯誤中調整」。

裴信祐在500人的觀光群組中，看到同業為帛琉旅遊泡泡失敗吵成一團，忍不住發聲指出，「評論很容易，做事難，開放也不是，不開放也被唸」，直言群組489位先進，一人邀一位親自體驗，飛機就滿五架次了。

裴信祐強調，沒有試市場，沒有吃好到相報，怎麼會有下一步？去了，如果回報體驗不好，也知道我們都盡力了，知道下次要如何精進。做事業，本來就是嚐試錯誤中求精進，虧損是投資，虧損後得到贏的經驗，是珍貴的。

裴信祐認為，縱然有諸多賣不好的原因，但都可從錯誤中學習，也能夠一一克服，要讓泡泡持續升空遨翔，而不要成為泡沫，也期許帛琉泡泡台灣向國人與全世界宣誓啟動的旅遊泡泡標竿，唯有群策群力，真心支持，我們才能一步步跨出去。

(中時 )