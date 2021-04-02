前署立基隆醫院李源芳10年前協助廠商取得醫院標採購案，事後收受廠商100萬元賄款，最高法院審理後，維持更一審見解駁回上訴，依貪汙罪判李8年徒刑，褫奪公權5年定讞，並已通知檢方啟動防逃機制。

判決指出，李源芳曾任基隆醫院醫師兼院長，基隆醫院2003年與華鵲公司合作經營心導管室檢查業務，在合約2011年1月29日到期之際，華鵲的林姓負責人為爭取繼續合作，且亟於取回合作期間提供的舊設備，同年2月1日前往醫院拜訪李源芳，表明有意承攬新合作案，若能順利得標，將有後謝。

採購案公開招標後，林男除以華鵲投標，另還以宜德公司、德全公司「陪標」，李源芳擁有採購案最後簽核決行的權力，明知3間公司負責人都是林男，彼此投標文件內容有重大異常關聯，最後仍讓華鵲得標，事後再收受林男100萬元賄賂。

檢方偵辦本案時，另還查出新竹醫院醫師兼內科主任溫斯企、新竹醫院醫師兼放射科主任李孟儒，也涉嫌收賄協助林男的宜德公司取得醫療器材採購案，更一審認為罪證不足判無罪，但被最高院發回更審，2人仍未脫身。

(中時 )