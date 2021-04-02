父子檔蜘蛛人林金福（左）與其子林清郎（右），工作中互相扶持。（新北市工務局提供／葉德正新北傳真）

汛期將至，山坡地若發生崩塌意外，就須仰賴一群無名「蜘蛛人」徒手爬上山壁打設岩栓架設防護網，用生命守護民眾安全。坡地蜘蛛人張合寶指著打著鋼釘的雙腿謙虛表示，「我們就只是小小的螺絲釘而已啦」，這份工作小心謹慎最重要，稍稍不慎就可能從高空墜落，雖然出一次任務約有3000元高薪，但現在年輕人不願吃苦，加上越來越多人屆齡退休，全台只剩不到千人。

土木人口中的「蜘蛛人」，並非漫威電影裡的超級英雄，而是群默默耕耘無名英雄，他們的工作簡言之就是水土保持，在地震、豪雨等災害發生後，他們必須在第一時間徒手爬上土石鬆動的峭壁打設鋼釘，接著再靠繩索搶災及後續復建作業。

去受到連日大雨影響，雙溪102線21.5k往不厭亭處道路上邊坡土石崩落，新北市政府養工處第一時間連忙派員搶通，經過評估有崩塌可能，必須派蜘蛛人出任務克服。

走入坍塌地點，即可看到蜘蛛人團隊成員張合寶與林金福、林清郎父子全副武裝穿著腰帶、防護帶、反光背心及安全帽，攀爬在50多公尺的山壁上，以人工徒手打設自鑽式岩栓。

從事蜘蛛人行業25年以上的張合寶，19歲當兵退伍後就跟著父母腳步當起蜘蛛人，「剛開始因為不會使用滑勾，上兩步退三步」，回憶起這段苦學的日子，張合寶眼眶泛涙說「只有靠自己不斷練習、從父母工作中模仿，才逐漸抓到攀岩訣竅」，每天都在高空中作業，至少有5次和死神擦身而過。

來自花蓮的蜘蛛人父子檔林金福與林清郎，蜘蛛人資歷約20年。問起當蜘蛛人需要具備的技能，兩人異口同聲的回答「體力要好、不能有懼高症」。兒子林清郎回憶起第一次爬上邊波，他笑說「心臟真的要夠大顆，不然上去腳都會發抖！」直到後來越來越熟練，才終於克服障礙。

蜘蛛人工作到處為家，除邊坡復建工作外，只要那裡需要幫忙絕對二話不說情義相挺，張合寶與林金福回想起11年前一場發生在蘇花公路的坍方事故，落石擊中遊覽車翻覆衝下山谷造成20多人死傷，兩人一起到山谷下幫忙救災撿大體，震撼畫面到現在仍讓他們無法忘懷。

張合寶說，大多數蜘蛛人都到了快退休的年紀，現在年輕人應該沒辦法吃苦，連自己的兒子也不願做這行，雖然蜘蛛人相對比一般做工的人薪水來得高，但他們卻必須承擔更高的受傷風險，靠著過人的體力完成每次任務。

蜘蛛人遍布全台各地，這群無名英雄，也會持續在各個高山縱谷中飛崖走壁，守護著民眾安全，下次試著抬頭眺望山頭，或許可以發現他們的英姿。

(中時 )