清明連假首日，台鐵408車次太魯閣號驚傳在花蓮大清水隧道撞上卡車意外，全部8節車廂中，3至8車卡在隧道內出軌，有第4車民眾現場拍攝影片，邊拍邊驚呼：「撞到卡車了」、「火車報銷了」，場面令人驚心。
消防於9時35分接獲通報，台鐵408車次太魯閣號於花蓮縣大清水隧道出軌，消防人員9時58分趕抵現場，發現火車疑似與一輛工程車相撞，8節車廂中，車廂變形，列車大停電，呈現完全黑暗狀況，乘客靠手機手電筒照亮，爬窗逃生。
根據台鐵局說明，這列從樹林開往台東408次太魯閣號列車，上午9點28分崇德=和仁間東線發生出軌事故，第2、3車出軌、3至8車則卡在隧道內，已即時成立一級應變小組，並請運安處出動調查。
目前收到消息，現場有4人已失去呼吸心跳，3人重傷已送醫、約20人輕傷待送醫；事故發生原因及詳細情形仍待釐清。
有民眾將相關照片上傳臉書「花蓮同鄉會」，指出台鐵發生意外，朋友搭乘這班列車回花蓮，已經很多警消到場了，等貼文引爆議論，其中許多人在底下留言討論，並貼出跟朋友的對話訊息，「剛剛朋友在車上回報，一台貨車施工掉到鐵軌旁邊撞到火車」，認為是貨車掉下來被貨車撞到。
根據花蓮縣消防局回報，太魯閣號共8節車廂，搭車乘客約350人，1至3節車廂已疏散約60人，4至5節車廂變形搶救中，初步目視多人無生命徵象，事故發生原因及詳細情形有待台鐵進一步釐清。
(中時新聞網)
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