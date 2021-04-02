太魯閣出軌驚悚畫面，車頭「像豆腐一樣被切開」。（圖／民眾提供）

快訊／太魯閣號花蓮出軌！疑「工程車掉下」車廂嚴重變形卡隧道 逾35人死

台鐵太魯閣號被滑落的工程車迎面撞擊，現場照片陸續曝光，撞擊後衝進隧道內的車頭「像豆腐一樣被切開」，半節都不見了！台鐵表示，無法理解工程車為什麼會出現在主線上，正全力搶救並盡快釐清事發原因。

台鐵局通報，408次太魯閣號（樹林往台東）在今天上午9點28分於崇德=和仁間東線（k51+250）發生出軌事故，其中第1、2節車廂出軌、3至8節卡在隧道內，事故主因是邊坡上的工程車滑落砸中列車。

現場人員初步回報，應是施工的工程車停在邊坡上卻沒有停好，才會溜下來撞擊太魯閣號；照理說工程車未施工時，不應停在邊坡上，因工地就位在山區，停在坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動。

台鐵表示，正在釐清工程車為何會停在邊坡上，若是廠商疏失，將依照合約向廠商求償。

根據花蓮縣消防局回報，408次太魯閣號全車乘客約500人，目前已疏散逾百人，現正全力搶救中。

(中時新聞網)