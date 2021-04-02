歌壇天王周杰倫，2015年與昆凌結婚，婚後生下女兒小周周（Hathaway）、兒子Romeo，一家四口幸福模樣令外界稱羨不已，不過近來已經上學的兒子，卻要求兩人陪同戶外教學，不過夫妻倆出發那刻大感崩潰，直呼：「真希望是愚人節」。

昆凌昨（１日）在IG限時動態表示，被兒子點名要陪同戶外教學，偏偏她與老公周杰倫都是不習慣早起的人，今日為此特別早起，讓夫妻倆感到格外崩潰，直呼：「真希望是愚人節」，不過為了能享受天倫之樂，神情略顯疲憊的兩人，仍是打起精神開車前往，更不忘開心對著鏡頭比YA自拍合影，紀念難得早起的一刻。

周杰倫和昆凌陪兒子戶外教學，讓不習慣早起的兩人直呼崩潰。（圖／hannah_quinlivan IG）

之前跨年，周杰倫分享和親友合照，開心寫下：「Happy New year 2021 GoGoGo」，但有眼尖網友發現好友珍妮花分享的同一張照片，昆凌小腹看來有點微凸，但周杰倫曬的照片卻是小腹平坦，疑是周董幫愛妻修圖，讓網友大膽猜昆凌是否懷了第3胎？對此經紀人表示昆凌穿的大衣太大件，而且前面還有包包，看起來才會鼓鼓的，至於是否懷孕未滿三個月，所以尚未能透露口風？她則是否認。

昆凌剛結婚時，曾經透露想生3個小孩，後來因罹患「多囊性卵巢症候群」，只能將生第三胎計劃暫緩，不過後來再問及此事，她則表示女兒是家裡小霸王，不知道能不能接受再多個弟妹，所以暫時沒考慮生第三胎。

(中時新聞網)