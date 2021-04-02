今日是清明連假第一日，高速公路出現大量返鄉掃墓車流，新北市長侯友宜今視察國3三鶯交流道、周邊聯絡道路車流，並連線交控中心聽取路況報告。侯友宜表示，今早新北台64往台65銜接交流道都呈現壅塞狀況，連106乙替代道路都壅塞，預計連假4天壅塞狀況會比農曆春節嚴重，而他也呼籲高公局在匝道儀控部分應該彈性應變，勿再出現高速公路順暢、平面道路卻塞爆的狀況。

交通局長鍾鳴時報告表示，新北市區一早就湧現車流，國3接國5南北入口、台64及台65接國3、台65接五股國1、台65接台61路段都出現回堵狀況，就連106乙替代道路也出現壅塞狀況。

侯友宜表示，連續假期天氣好，出遊掃墓人潮多，除了台64及台65銜接交流道部分壅塞，台61台北港附近有施工，因此台64到台北港會非常的壅塞，尤其國3轉接國5往宜蘭方向，恐會嚴重塞車，若沒有實施高乘載，幾乎動彈不得，另外九分、金山、萬里等風景區人潮也慢慢湧現，預計下午會出現更多車潮，市府已啟動人潮儀表板，要求區公所、警察局做交通疏導。

侯友宜表示，大量民眾出遊掃墓，高速公路會實施高乘載、匝道儀控，但往往未配合平面道路調整，因此常會看到高速公路非常順暢，平面快速道路、公路出現堵塞狀況，尤其坪林區每遇假期國5封閉南下交流道，在地民眾都無法南下坪林，苦不堪言，呼籲高公局應做彈性調整，地面壅塞對多數城市不公平，應該好好做銜接，交通局也要與高公局設法解決。

(中時 )