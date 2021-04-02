【太魯閣出軌】 新北消防趕赴支援 侯友宜：全力支援搶救工作 13:002021/04/02 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北消防趕赴支援，侯友宜：全力支援搶救工作。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 快訊／太魯閣號花蓮出軌！疑「工程車掉下」車廂嚴重變形卡隧道 逾35人死 訂閱影音： 中時新聞網 台鐵太魯閣號408班次上午9時28分在花蓮崇德和仁間東線出軌，已傳出多人死傷，新北市消防局接獲消息後，立即致電詢問是否需要支援，花蓮縣消防局表示需要，新北市長侯友宜立即指示，全力支援搶救工作。 上午10時許，新北市消防局陸續派遣人車趕赴支援，目前共出動11輛救護車，2輛水箱車，3輛後勤車及4輛器材車，消防人員50人，由特搜大隊長鍾世銘帶隊，前往台9線158K附近集結。 【現場直擊】工程車砸太魯閣號！車頭被削掉半節都不見 乘客爬車頂驚險脫離 太魯閣號出軌卡隧道 北市搜救隊馳援 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌 消防署現場成立前進協調所 (中時 ) #支援 #太魯閣號 #出軌 #趕赴 #新北市消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【太魯閣號出軌】列車當下晃很大 男乘客還原事發車廂慘況 12:342021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台東火車站湧入大批民眾 阿伯心急還沒聯絡上兒子 大嘆完了 12:062021/04/02 生活 【太魯閣出軌】雙北消防支援台鐵意外 看到救災車請讓路 11:472021/04/02 生活 【太魯閣出軌】驚呼撞到卡車了！4車乘客直擊出軌：火車報銷了 11:072021/04/02 生活 【太魯閣出軌】藍委：為還受困的民眾集氣 11:492021/04/02 政治 【太魯閣出軌】台鐵太魯閣號事故 蔡英文指示：全力救援 11:202021/04/02 政治 【太魯閣出軌】司機員尋獲已身亡 第7、8節車廂死傷最慘重 12:392021/04/02 生活 【太魯閣出軌】國民黨籲政府全力救援保障傷者安全 12:502021/04/02 政治 【太魯閣出軌】事故工程車附近進行邊坡維護 為何會滑落下去 台鐵局正在釐清 11:212021/04/02 生活 【太魯閣出軌】衛福部就近開設前進指揮所 以花蓮作為第一線收治點 12:472021/04/02 生活 【太魯閣出軌】工程車停斜坡滑落釀禍 目擊者：車掉下工程人員全跑光 11:422021/04/02 生活 政治熱門新聞 韓國瑜「快訊」今晚宣布參選國民黨主席？ 王淺秋飆淚 - 政治 不敢告吳子嘉？陳時中吐真言 陳揮文評論一針見血 - 政治 NCC拍板華視遞補52台後 最新民調竟一面倒 - 政治 蔡英文大位誰會接？宅神鐵口斷言這3人 - 政治 蔡政府違逆民意為何民調仍高？親綠媒體人揭內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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