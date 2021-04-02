快訊／太魯閣號花蓮出軌！疑「工程車掉下」車廂嚴重變形卡隧道 逾35人死

台鐵太魯閣號408班次上午9時28分在花蓮崇德和仁間東線出軌，已傳出多人死傷，新北市消防局接獲消息後，立即致電詢問是否需要支援，花蓮縣消防局表示需要，新北市長侯友宜立即指示，全力支援搶救工作。

上午10時許，新北市消防局陸續派遣人車趕赴支援，目前共出動11輛救護車，2輛水箱車，3輛後勤車及4輛器材車，消防人員50人，由特搜大隊長鍾世銘帶隊，前往台9線158K附近集結。

【現場直擊】工程車砸太魯閣號！車頭被削掉半節都不見 乘客爬車頂驚險脫離

(中時 )