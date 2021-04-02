台鐵太魯閣號408車次（樹林往臺東）於花蓮縣大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁、4至5節車廂變形，新北消防局特搜大隊和台北市消防局正在前往支援中，由於正值連假車多，消防局呼籲民眾遇到消防車經過請讓路。
新北消防局目前總計調派14分隊、1大隊。各式消防車輛20部消防人員50人前往救援，現場指揮官為特搜大隊長鍾世銘。
另台北市消防局第一波已動員搜救隊5輛車20人。其餘增援人車，以及高救隊十部救護車， 預計11點30分集結出發。
(中時 )
台鐵太魯閣號408車次（樹林往臺東）於花蓮縣大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁、4至5節車廂變形，新北消防局特搜大隊和台北市消防局正在前往支援中，由於正值連假車多，消防局呼籲民眾遇到消防車經過請讓路。
新北消防局目前總計調派14分隊、1大隊。各式消防車輛20部消防人員50人前往救援，現場指揮官為特搜大隊長鍾世銘。
另台北市消防局第一波已動員搜救隊5輛車20人。其餘增援人車，以及高救隊十部救護車， 預計11點30分集結出發。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。