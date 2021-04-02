快訊／太魯閣號花蓮出軌！疑「工程車掉下」車廂嚴重變形卡隧道 逾35人死

清明節連續假期首日，一列太魯閣號408次列車，從樹林出發前往台東，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道發生事故。對此，國民黨立委洪孟楷也在社群平台表示，發生這起事故是所有人都不願看到的，他感到非常難過，也希望全台灣人民都要站在一起，天佑台灣。

一班從樹林發車至台東的408太魯閣號，今（1日）上午9時許行經花蓮秀林鄉和仁路段的大清水隧道內，撞擊在清除落石的工程車，導致列車出軌事故，第2、3車出軌、3至8車仍在隧道；初步回報是一輛停在邊坡的工程車，因不明原因滑落，砸在準備進隧道的太魯閣號，目前已知4人死亡6人重傷，列車乘客包含站票約近500人，目前至少36人無生命跡象，受困72人。

對此，洪孟楷也隨即在臉書發文表示，連假首日發生重大意外，這是所有人都不忍也不願看到的，非常難過；也為還受困的民眾集氣，希望不要再有不幸的消息傳出。感謝所有救災人員放下假期的全力搶救，這一刻，我們全台都站在一起！最後，洪期盼「天佑台灣、天佑中華民國」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「怎麼又出事了！唉」、「才連假的第一天，就發生事故，真是糟透了」，「天佑台灣」、「南無大慈大悲觀世音菩薩，願一切平安」、「老天爺保祐平安無事」、「傷害只求降到最低」，更有在花東網友也在其臉書報平安，表示現在班車行駛還算正常。

(中時新聞網)