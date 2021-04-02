快訊／太魯閣號花蓮出軌！疑「工程車掉下」車廂嚴重變形卡隧道 逾35人死

清明連假第一天，今(2日)上午台鐵就傳出發生嚴重事故，火車太魯閣號行經崇德=和仁間東線出軌，第一時間目測多人無生命跡象，警消正搶救中。近日才鬆口罹患肺腺癌的前美女主播蕭彤雯見此，痛心說剛剛才跟命理老師聊到：「2021農曆三月是矛盾月」，下秒聽聞如此噩耗，「希望乘客們都平安」，沒想到釣出同班火車上的旅客即時發文回應。

據知，今上午9時28分，一輛台鐵太魯閣408次列車在崇德=和仁間東線、花蓮縣大清水隧道發生出軌意外，事發後台鐵成立一級應變小組，全部乘客人數約350人，目前已經疏散第1到3節車廂約60名旅客，目前無生命跡象者已逾36人。

氣象主播王淑麗分享新聞，祈求傷亡降到最低。（圖／翻攝自東森氣象主播王淑麗臉書）

聽聞此事，稍早主播蕭彤雯說：「剛剛正在跟姓名學老師在節目中聊到：『2021農曆三月是矛盾月』，個人部分可能工作會進入能力考驗期，大環境部分會有些劇烈變化，然後就看到這個訊息」，難過加上痛哭符號，呼籲：「然後東部疏運一定受影響～希望大家耐心等待」。氣象主播王淑麗也分享新聞，表示：「祈求傷亡降到最低，集氣希望乘客們平安」。

蕭彤雯發文，釣出該車太魯閣號乘客回應。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

主播出身的蕭彤雯向來關心時事，近日她才自曝最近健檢意外發現肺腺癌0期，俗稱原位癌，動刀後恢復情況良好，近來在家休養。今聽聞發生重大傷亡的事故，令她感觸許多，一名許姓網友自曝正在該列火車上，說：「我這班」，蕭彤雯擔心問：「你們還好嗎？」，該名網友說：「後面3節沒事。前面很嚴重」，蕭彤雯再說：「平安平安」，其他網友表示：「如果目前消息沒有差太多的話，這次真的是禍從天降」、「花蓮最近不平靜，先是遊覽車，現在又太魯閣號出軌」。

(中時新聞網)