「什麼？台鐵又出狀況？」清明連假第一天上午台鐵就傳出列車出軌事故，讓東部鐵路運輸大亂，有旅客聽到消息後深感驚訝，也對台鐵近年來經常傳出重大事故感到不解，也擔心因為此起事故，導致自己沒辦法按照預定時間回到花蓮與親友會合。

台鐵408次太魯閣號列車在今（2）日上午將近9半時，在崇德-和仁間東線發生出軌事故，也讓台鐵列車調度頓時大亂，今天又是清明連假第一天，疏運最繁忙的時刻，讓台鐵人員及旅客無語。

事故發生後不到一個小時，宜蘭縣政府消防局迅速完成人員裝備清點，派出7輛救護車、2輛器材車以及30名救護隊員，由大隊長林文雄帶隊前往協助救援，在中午11點30左右趕抵現場，是外縣市第一批抵達現場協助救災的救難隊伍。

事故發生後，台鐵除了立即展開救災救援行動，也緊急採取應變作為，在不中斷鐵路運輸原則下，採單線雙向通車方式持續疏運旅客，但也因此讓南下、北上列車多少都有誤點現象，有旅客就說，原定中午要與親戚在花蓮會合，一起聚餐後再去掃墓，不知道能不能順利抵達。

今天從凌晨開始，國五及蘇花改南下車道都湧現龐大車潮，台鐵的事故有如對清明交運疏運雪上加霜，是否會對公路交通造成進一步衝擊，但台鐵表示，旅客不用因此下車或轉往公路運輸，還是可以搭乘火車南下花東及北上，但誤點難免。

(中時 )