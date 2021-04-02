快訊／太魯閣號花蓮出軌！疑「工程車掉下」車廂嚴重變形卡隧道 逾35人死

台鐵太魯閣列車今（2日）上午於花蓮發生事故，交通部長林佳龍在臉書發文表示，已指示交通部成立一級災害應變中心和前進指揮所，除了已派祁文中次長兼台鐵局長立即前往現場，自己也在趕赴現場的途中。

林佳龍發文表示，今天上午台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）於9：28分在花蓮縣大清水隧道發生事故，已指示交通部成立一級災害應變中心和前進指揮所，除了已派祁文中次長兼台鐵局長立即前往現場，自己也在趕赴現場的途中。

林佳龍強調，目前消防署全力救援中，空勤總隊協助事故調查的國家運輸安全調查委員會、台鐵運安處同仁趕赴事故現場，詳細狀況將持續更新。由於正值連假期間的疏運高峰，交通部也請高公局、公路總局啟動東部緊急疏運措施。

一班從樹林發車至台東的408太魯閣號，今天上午9時許行經花蓮秀林鄉和仁路段的大清水隧道內，撞擊在清除落石的工程車，導致列車出軌事故，據了解，這班太魯號共8節車廂，乘客約350人，目前已疏散逾百人，現正全力搶救中，目前至少已知4人死亡，6重傷，列車乘客包含站票約近500人，目前至少36人無生命跡象，受困72人。

(中時新聞網)