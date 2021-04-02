清明連假首日台鐵太魯閣號驚傳出軌，造成台東火車站湧入大批民眾焦急等待。（蔡旻妤攝）

快訊／太魯閣號花蓮出軌！疑「工程車掉下」車廂嚴重變形卡隧道 逾35人死

清明連假首日台鐵太魯閣號驚傳出軌，台鐵408次太魯閣號，上午9時28分於崇德=和仁間東線發生出軌事故，第2、3車出軌、3至8車在隧道內。目前台東火車站人潮擁擠，不少民眾湧入車站問通車或接駁情況，痛批台鐵怎麼又出事了？更有搭乘該列車的家屬心急到車站詢問，就1位站在服務台旁的民眾表示，到現在都沒連絡上兒子，大嘆完了。

「真的…我不知道怎麼辦，完了！完了！」1名不願具名的阿伯，心急地等在服務台邊，因為撥打兒子的手機都沒人接聽，他也不知具體該問台鐵什麼問題才好，只能守在台鐵靜候消息。

「一聽到消息直接哭出來」1對老夫妻哽咽地說，女兒及孫子原訂搭該班列車回來，原本是興高采烈來迎接他們，未料竟然出事了，好在剛才已聯絡上女兒，現在只希望他們平安返家團聚。

據了解，台鐵營運安全處表示，目前確定是工程車侵入路線導致出軌，不是列車本身出軌，不過究竟是車子從隧道上面路旁掉下來，還是直接闖軌，都還得再釐清。事故現場有看到車牌跟車子底盤，但沒看到公路車子駕駛。

(中時 )