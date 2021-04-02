稽查人員發現後立即展開廢棄物確認與扣車作業。（台北市政府環保局提供／黃婉婷桃園傳真）

台北市環保局於北投區承德路7段401巷620弄內，查獲1輛疑似載運外縣市營建廢棄物的大貨車，因該車未持有清除許可證與相關證明，稽查人員先是依廢棄物清理法舉發，處6萬元至30萬元罰鍰並查扣車輛，同時針對廢棄產源向委託貨車的工程單位究責，最高可處300萬元以下罰鍰。

本案發生於北投區一處巷弄，該區因曾遭有心人士非法棄置、填埋廢棄物，已被環保局鎖定為重點巡查區域。3月26日上午，巡查人員發現某貨車行跡可疑，立刻展開跟監，並通報稽查人員到場，確認該車未依法隨車持有來源及合法處理場所證明文件。

稽查人員先是依廢清法第9條第1項當場舉發，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，另依廢清法第9條第2項查扣違規車輛，同時針對廢棄產源，查明是哪家工程單位委託非法機構清除事業廢棄物責任，若對象明確，最高可依廢清法處300萬元以下罰鍰。

另，由於稽查人員執行扣車作業時，竟有1部卡車到場擋住出入口，駕駛便下車神隱，多次聯繫均無回應，環保局認為對方意圖妨害扣車程序，依妨害公務向警方提起告訴。針對違規行為人涉違反廢清法行政刑罰部分，也已會同保7總隊員警現場勘驗並移送法辦。

環保局提醒，營建工地在拆除建物或開挖出土時，應依法進行合法清運，確保業者將事業廢棄物及剩餘土石方運至合法處理或收容場所處理，避免污染環境及危害公共安全。目前環檢警已與警方設置多處攔檢點，一旦查獲即予重懲並將扣留車輛。

環保局也說，如有違法清運、傾倒廢棄物行為，將依廢清法第46條規定移送法辦，違規行為人最重將面臨5年刑責，得併科新臺幣1500萬元以下罰金，同時追償不法利得。

(中時 )