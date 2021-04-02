【LIVE直播】經濟部長王美花視察台水公司及國防部水車整備情形｜2021.04.02

經濟部長王美花上午到自來水公司，視察中部地區下周「供五停二」措施實施後相關整備工作，台中市長盧秀燕提出將「供五停二」改為「供五停一」或「供四停一」，減少民眾不便，也呼籲水公司注意取水地點等相關配套。現場藍綠民代則為為何台中率先停水等問題互槓，一度發生爭執。

因應4月6日將實施「供五停二」限水措施，台水公司將在全市設置338處取水點供民眾取水，王美花與盧秀燕視察台水公司、國防部水車整備情況，台水並現場演練民眾取水情況。王美花說，設取水點就是要讓大家民生用水供水無虞，另醫療單位與學校若用水不足，也將使用消防車、國軍水車支援。

盧秀燕表示，自來水公司在台中、水利署也在台中，全台都面臨乾旱，台中市卻是第一個分區限水的區域，且台中市漏水率還是六都第一。中央突然宣布「供五停二」，事先沒有與市府商量，造成很多市民應變不及、衝擊很大，希望能改為「供五停一」或「供四停一」，至少不要連續停水2天，降低對民眾的不便。

立法委員楊瓊瓔則說，應該讓民生安心、安定，台中市才會提出「供四停一」，且台中市的石岡壩還供水給彰化，中央應了解台中市府面臨的壓力，台中願意共體時艱，但應讓台中人生活便利。2006年台北市曾經限水54天，當時就是採用「供五停一」，希望能拿出以前曾做過的措施做討論。

立法委員何欣純、黃國書反駁表示，德基水庫蓄水量目前僅剩5.5％，台灣是一體的旱災，應該不分區域、不分藍綠，希望在緊急的時候可以維持基本生活用水所需。

王美花解釋，在「供五停二」之前，目前節水率已達11％，若採「供五停一」的節水率不會比較好，希望進一步節水的原因就是未來下雨情況仍不理想，希望能延長水源使用時間，經濟部採用客觀數據評估出來的方式。

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(中時 )