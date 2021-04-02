曾被譽為「海巡宋仲基」的趙樹德，退伍後取藝名「趙元赫」勇闖星河，卻爆出合約糾紛，與經紀公司宏威國際對簿公堂。台北地院認為，本案適用委任契約規定，趙2019年間已發存證信函終止契約，遂認定兩造經紀合約不存在，判趙勝訴，可上訴。

趙樹德提告主張，他與宏威國際2018年12月13日簽訂獨家藝人合約書，後因理念不同，他於2019年11月8日向宏威國際表明終止合約，請求確認契約關係自該日起不存在。

宏威國際抗辯，簽約後公司陸續介紹工作給趙樹德，為趙安排試鏡、表演訓練及聲音訓練，並無違約，反而是趙私自接洽工作，且私生活不端，公司得依經紀合約求償200萬元違約金。

北院指出，依據雙方經紀合約，趙樹德授權宏威國際擔任獨家經紀人，由宏威國際全權處理一切演藝事務，趙則應配合公司安排的工作，不得無故缺席、失聯，前5年工作所得兩造各分5成，第6年開始公司分4成、趙分6成，公司負責收錢，扣除相關成本後再分配到趙的指定帳戶，此模式應適用《民法》委任規定。

北院認為，宏威國際於2019年11月8日收到趙樹德表明解約的存證信函，依委任規定，兩造經紀合約已合法終止，自該日起不存在；宏威國際雖反控趙私接工作、私生活不端等，並提出相關證據，但都不影響趙可隨時終止委任關係的權利，遂認定趙請求有理，判趙勝訴。

188公分的趙樹德高大帥氣，服役期間到校園宣傳海巡隊相關水上注意事項時，就曾吸引大批女粉絲合照，退伍後投入演藝界，藝名「趙元赫」則是公司特別請命理師來幫他取的，也很符合他韓系的外型。他出道時受訪表示自己入行太晚，但想給自己5年時間，希望要有代表作跟拿到獎項。

(中時 )