現場救援畫面。(中天新聞)

現場救援畫面。(中天新聞)

快訊／太魯閣號花蓮出軌！疑「工程車掉下」車廂嚴重變形卡隧道 逾35人死

台鐵408次太魯閣號今(2日)上午在花蓮大清水隧道發生出軌事故，相關單位正全力搶救，該列車有8節車廂，列車卡在清水隧道內，全車大停電。全車乘客約350人，目前已疏散逾百人，最新畫面曝光，有不少旅客從隧道內的車頂逃出，並經由搜救人員的協助接至地面，畫面相當驚險。

台鐵局通報，408次太魯閣號（樹林往台東）在今天上午9點28分於崇德=和仁間東線（k51+250）發生出軌事故，其中第2、3節車廂出軌、3至8節卡在隧道內。事故發生後，現場照片陸續曝光，多地消防局都火速前往花蓮支援搶救。

旅客從車廂頂上逃出。(中天新聞)

最新救援畫面也曝光，現場可見，由於有多節車廂卡在隧道內，因此搜救人員紛紛進入隧道內協助疏散旅客，有部分旅客從車頂上驚險逃出隧道，接著再由在隧道外的警消人員一個個將旅客接至地面上，相當驚險。

針對此事故，台鐵局指出，太魯閣號當時撞上台鐵局的工程車出軌，而非車輛、軌道，事故地點則為附近正在進行邊坡維護施工的地點，日前已宣布連假期間工程全部停工，至於工程車為何會滑落下去，目前正在調查當中。

(中時新聞網)