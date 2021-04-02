洋基在開幕戰對決藍鳥，兩邊都派出王牌投手，上演寇爾對上柳賢振的精彩戲碼，不過此戰兩人都投5.1局失2分退場、無關勝敗，平手進入到延長賽突破僵局制，藍鳥取得寶貴1分，但此戰洋基頻在得點圈有人時「手軟」，整場留下22個殘壘，是比賽最大敗因，最後藍鳥以3比2開紅盤。

洋基開幕戰吸引超過萬名球迷進場，2局上半藍鳥從寇爾手中連敲3安打攻下第1分，不過下半局洋基就給出回應，桑契斯（Gary Sanchez）瞄準柳賢振速球進攻，敲成左外野2分全壘打逆轉。

但洋基領先沒有保持太久，6局上半寇爾也挨轟，藍鳥赫南德茲(Teoscar Hernandez)一顆失投到紅中的滑球被他掃向左外野，陽春炮將比數追平，寇爾對下一名打者丟保送後就被換下場，賽後寇爾對這球相當自責，「我想收回那顆滑球，這真的是個大失投，當時我只想做的更好而且保持領先。」寇爾此戰5.1局被敲5安、失2分，另有8次三振。

兩隊打完9局仍是平手，延長賽進行突破僵局制，一、二壘有人時藍鳥靠葛瑞喬克(Randal Grichuk)的二壘打攻下寶貴1分，即使接下來洋基投手尼爾森（Nick Nelson）連飆3K也無用，因為藍鳥投手梅里韋瑟（Julian Merryweather）下半局上場同樣讓洋基打者連3次三振出局，最後藍鳥就以3比2贏球。

球迷多、噓聲也多，洋基強打「法官」賈吉（Aaron Judge）最有感，因為他此戰發揮不佳，7局下滿壘時敲出雙殺打瓦解攻勢，9下三壘有人再被三振，這時觀眾席上已經出現噓聲，「這只是比賽的一部分，球迷總想看贏家，他們讓我們知道我們沒做好工作，我原本可以帶頭做些什麼，但我卻沒能做到。」洋基此戰出現22個殘壘，賈吉個人就有5次，為全隊最多。

洋基主場開幕戰開放20%觀眾，有超過萬人進場。（美聯社）

(中時 )