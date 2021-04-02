台鐵太魯閣號408次列車，今上午行經崇德、和平間發生出軌事故。對此，行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌稍早已指示交通部長林佳龍、內政部長徐國勇務必親自指揮調度，了解現場傷亡狀況及危機處理。
羅秉成表示，針對台鐵太魯閣號列車今早於花蓮發生出軌意外，蘇貞昌已指示林佳龍、徐國勇對於場傷亡狀況以及危機處理進行了解，務必親自指揮調度，優先援救受困民眾，並請衛福部全力協助各醫院進行傷患的救治，盡快恢復交通，降低連假旅運影響，並掌握現場狀況，儘速釐清事故發生原因。
(中時 )
台鐵太魯閣號408次列車，今上午行經崇德、和平間發生出軌事故。對此，行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌稍早已指示交通部長林佳龍、內政部長徐國勇務必親自指揮調度，了解現場傷亡狀況及危機處理。
羅秉成表示，針對台鐵太魯閣號列車今早於花蓮發生出軌意外，蘇貞昌已指示林佳龍、徐國勇對於場傷亡狀況以及危機處理進行了解，務必親自指揮調度，優先援救受困民眾，並請衛福部全力協助各醫院進行傷患的救治，盡快恢復交通，降低連假旅運影響，並掌握現場狀況，儘速釐清事故發生原因。
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