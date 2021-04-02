快訊／太魯閣號花蓮出軌！疑「工程車掉下」車廂嚴重變形卡隧道 逾35人死

台鐵408次太魯閣號今（2日）發生重大出軌事故，疑似因邊坡上的工程車滑落砸中列車，造成其中第2、3節車廂出軌、3至8節卡在大清水隧道內。而最新空拍畫面曝光，可見隧道旁有大面積斜坡工地，救難人員從車頂協助乘客逃生。

台鐵408次太魯閣號（樹林往台東）在今天上午9點28分於崇德=和仁間東線（k51+250）發生出軌事故，現場人員初步回報，應是施工的工程車停在邊坡上卻沒有停好，才會溜下來撞擊太魯閣號；照理說工程車未施工時，不應停在邊坡上，因工地就位在山區，停在坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動。台鐵表示，正在釐清工程車為何會停在邊坡上，若是廠商疏失，將依照合約向廠商求償。

而根據中央災害應變中心最新空拍影像，可見到隧道旁有相當大面積斜坡的工地，而車禍現場一片狼籍，救難人員從車頂救援乘客。

根據最新消息，列車乘客包含站票約近500人，目前至少36人到院前無生命跡象，受困人數72人。

太魯閣出軌現場空拍畫面曝光。（中央災害應變中心影像）

(中時新聞網)