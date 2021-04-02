國民黨昨日（1）針對少子化問題舉辦記者會，指出2020年台灣新生兒人數僅16.52萬人、出生率0.99%創史上最低，可謂「生不如死」。台大社會工作系教授馮燕指出，少子化主因除經濟壓力、配偶態度及同儕氛圍，「兩岸開戰」是他從不少年輕人口中，聽到不敢生孩子的重要顧慮。

根據香港媒體《中評社》昨日報導，馮燕表示，台灣出生率屢創新低，不少人把原因歸咎生活所面臨的經濟壓力問題，但所謂經濟壓力只是個說法，因為調查訪問女性的結果顯示，養孩子太貴、負擔不起的理由往往只排到第3到第5之間，第1名則是「配偶的態度」。馮表示，其實幾乎近9成女性都想生小孩，但生兒育女畢竟不能一人為之，若丈夫在家裡表現出不太能負責的樣子，女性也就不敢生，因為女性怕只有自己一個人在帶孩子。

馮燕指出，少子化原因的第2名是「同儕氛圍」，女性任職公司的內部氛圍相當重要，若該公司鼓勵生兒育女，女性職員生育率就會提高，反之會減少。

此外，馮燕強調，不敢生孩子還有一個潛在的隱因，就是「社會安全」。馮舉南韓為例，只要北韓射飛彈該年南韓出生率就會下降，若朝鮮半島局勢穩定、雙方一和談，國民感到安全性提高，南韓的出生率就會提高；台灣因蔡政府兩岸態度明顯，所以沒人敢說生育下降是因為兩岸安全，就連社會學家也不願往這方面探討，但她確實從年輕人口中聽到這個論調。

馮燕直言，不少年輕人認為，兩岸如果開戰「為何還要讓孩子來受罪？」更有人質疑，兩岸開戰連自己都不見得逃得了，難道還要帶個孩子逃難？可見除了經濟壓力，社會環境、安全、對未來的看法，對結婚與生育得影相關系，是非常值得關注的問題。

(中時新聞網)