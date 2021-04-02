日本桌球天后福原愛與江宏傑爆4年婚變，女方先是被直擊和高帥男A先生在飯店過夜，又遭爆料A先生是已婚身分，演變成「雙不倫」的窘境，福原愛與江宏傑也正式開始協議離婚，日前江宏傑在限時動態一連更新了5張照片，其中一張黑畫面讓外界十分擔心，然而有網友發現，其實放大照片暗藏玄機。

江宏傑日前陸續PO出5張照片，分別是海景、山景、黑畫面等，越來越黑暗的照片讓網友十分擔心他的心理狀態，害怕他最近接連受打擊，又得打起精神面對工作和生活，會做出傻事，然而有眼尖網友發現，如果將那張黑畫面放大，會發現有一點一點的星星，原來這張是一片星空，也讓大家放下心。

江宏傑拍的其實是星空。(圖/翻攝自江宏傑IG)

最近日媒連環爆，指出福原愛在婚姻觸礁，陷入低潮時，高帥男及時伸出援手，成為她的心靈支柱，因此在爆出不倫時，福原愛還是鐵心離婚，更對高帥男感到抱歉，對友人透露她是認真想和對方走下去，因此在得知高帥男已婚時，福原愛自覺遭背叛，一夕時間誰都無法相信，情緒相當崩潰。

江宏傑一連發布多張風景照。(圖/翻攝自江宏傑IG)

然而這些消息傳進江宏傑耳裡，肯定相當刺耳，但多頭燒的他還是得錄製節目，甚至是面對接下來的離婚官司，怕江宏傑受到太大打擊，周圍的人都十分關心他，連網友都憂心忡忡，所幸江宏傑只是發布了多張風景照，而華研被問到福原愛河時返台，也僅回應：「目前沒有消息。」

(中時新聞網)