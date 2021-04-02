長賜輪擱淺蘇伊士運河事件落幕，但後續究責才要展開，外媒曝光長賜輪船東已向英國法院對長榮海運及相關人士提告，此消息引起PTT網友們熱烈討論，有網友開始擔心長榮清明假期過後的股價表現，直說，「別忘了長賜輪卡住那天。」

長賜輪在3月23日受瞬間強風與沙塵暴影響，橫卡在蘇伊士運河中央6天，造成全球海運部分停擺，周一長賜輪脫困後全球海運貿易恢復正常，但後續究責問題成為關注焦點，蘇伊士運河管理主席雷比（Osama Rabie）表示，埃及當局將要求10億美元的索賠，包括救援作業、河運停擺及阻塞運河一周損失的船舶過路費等。

同時，英國保賠保險協會執行長Nick Shaw指出，已準備31億美元（約新台幣885億元）的責任理賠金，公司將承擔船東對貨主的責任。

美國商業內幕（Business Insider）網站今(2日)報導，船東已向英國法院提出告訴，要對長榮海運及相關人士提告，此消息引起網友們激烈討論，出現「現在是計程車出車禍要乘客賠償的概念嗎？」、「看當初合約是怎樣寫的，只能對簿公堂了」、「駕駛撞船跟乘客要錢？」、「我是船東也會想辦法把賠償降低」、「日本船東破產也不甘長榮的事吧」等留言。

另外也有網友開始擔心長榮海運清明假期過後的股價，直說，「有點抖抖的」、「幸好我買陽明」、「鬼故事來惹」、「買點終於出現了」、「還記得卡住那天的股價嗎？」長賜輪卡住當天，長榮海運股價重挫逾6%，收在42.75元，不過脫困後持續回彈，昨（1日）收盤價為47.90元。

事實上，針對賠償問題，長榮海運總經理謝惠全昨（1日）回應表示，長賜輪為長榮海運向日本船東正榮汽船租用的貨輪，長榮非長賜輪擁有者，因此需要由船東負責後續賠償。

美媒則認為，目前長賜輪相關賠償問題並未明朗，且需檢視完整合約後才能判定責任誰屬，現階段僅能確定，無論長榮或船東恐怕都有長期的法律戰要面對。

(中時新聞網)