紫藤花集中在環山部落，成串紫色花瀑正盛開綻放中。（王文吉攝）

不讓日本櫻花專美於前，台中大梨山地區紫藤花、水蜜桃花及蘋果花接力盛開，交通部觀光局參山國家風景區管理處邀請民眾清明連假上山賞花，遠離塞車、空氣又清新。參山處表示，今年紫藤花盛開，營造浪漫山城氛圍，花期可到4月中旬，接著水蜜桃花及蘋果花登場。

紫藤花集中在櫻緣丘大停車場旁篷架、1956楓之谷秘密花園入口斜坡處、梨山觀景台及環山部落等4處，成串紫色花瀑正盛開綻放中。參山處表示，今年雨水少，花瓣沒被打落，預計花期到4月中旬。

參山處表示，海拔2000公尺的高山環境適合來自日本的紫藤生長，近年致力在大梨山地區推廣種植紫藤，打造「紫藤山城」環山部落特色，每年春天3月至4月迎來花開，今年花況因乾旱因素，更盛往年，整個大梨山染上浪漫的夢幻紫，喚起人們久違的少女心。

另海拔超過2200公尺的福壽山農場，種植約2公頃水蜜桃，桃花多半是單瓣粉桃紅色，預計本週將進入盛花期，遊客不妨趁連假好天氣到山上桃花園享受被桃花包圍的浪漫氛圍。

紫藤花集中在環山部落，成串紫色花瀑正盛開綻放中。（王文吉攝）

紫藤花集中在環山部落，成串紫色花瀑正盛開綻放中。（王文吉攝）

大梨山紫藤花因乾旱因素，花況更盛往年花期可到4月中旬。（參山處提供／王文吉台中傳真）

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