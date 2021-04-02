中國大陸新冠肺炎疫情又出現反彈，據國家衛健委最新通報，大陸在周四（1日）新增9例確診病例，其中4例為本土病例，另有4例本土無症狀感染者，全部患者均位於雲南。據雲南瑞麗市政府消息，自周四晚上7時起，當地現有5個中風險地區。
雲南出現疫情反彈，截止4月1日已有19例本土確診病例及49例無症狀感染者。陸媒根據各地疾控中心網站不完全統計發現，目前已有11個省共涉及27個市發布通知，要求曾經到過雲南瑞麗要主動報備。
雲南省德宏州轄下包含瑞麗市在內的4個邊境縣市，已於4月1日起全面啟動新冠疫苗大規模人群接種工作。據德宏州疾病預防控制中心副主任唐發良介紹，預計至4月30日就可完成符合條件人群的第1劑疫苗接種工作，5月至6月完成第2劑疫苗接種工作。其中瑞麗會在4月2日起全面開啟疫苗接種工作，每個疫苗接種點將24小時不間斷工作，計劃用5天時間完成全城接種工作。
(中時 )
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