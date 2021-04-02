國民黨主席選舉受各界矚目，宣布爭取連任的黨主席江啟臣本周二 ( 3月30日)曾以送書之便，拜訪積極布局黨魁選戰的前新北市長朱立倫。知情人士透露，兩人除了談新書，也談到最近時事、公投，氣氛融洽愉快，江也「順口」提到先前曾宣布的「若連任黨魁，不會參選 2024，而是扮演造王者」，但這個話題並未繼續談下去。

國民黨主席預計7月24或25日改選，目前僅江啟臣宣布將競選連任、孫文學校總校長張亞中表態參選，其餘包括朱立倫、高雄市長前市長韓國瑜、國民黨智庫副董事長連勝文，都持續布局中，但未正式宣布選不選，中廣董事趙少康參選機率已微乎其微，不過部分黨內大老也擔心若競爭激烈，恐造成分裂，正思考如何化解。

據悉，江啟臣本周一發表新書，朱立倫雖未送花，但曾傳簡訊祝賀，早已安排與朱會面的江啟臣，隔天就帶上自己的新書送給朱，兩人聯書、時事及公投，氣氛輕鬆愉快。據指出，江「順口」提到希望國民黨2022勝選、2024重新執政，他若當選黨主席，不會參選2024，而是扮演造王者。

一位黨內大老指出，黨主席選舉目前黨內大咖僅江啟臣正式表態，但外界很關注朱韓趙連等人的動作，為避免各陣營的動未經溝通而形成摩擦，甚至誤會，被外界見縫插針，「已表態爭取連任的江啟臣，有必要多與其他當事人直接互動，尤其連勝文。」

黨務高層則說，江雖宣布競選連任，但他認為目前最重要的是828公投，因此將重心放在反萊豬、公投綁大選兩項公投案宣傳及推動，不希望公投案被主席選舉衍生的紛擾蓋過；至於主席選舉的正式競選會在完成登記之後再展開。

(中時 )