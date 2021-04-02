兇手遭警方上銬拖出大樓影片。

美國加州橘郡當地時間3月31日17時30分(臺灣時間4月1日8時30分)發生大規模槍擊事件。《太陽報》等多家外媒1日報導，兇手疑似來自加州富勒頓市的龔薩雷茲(Galaxio Gonzalez)。龔薩雷茲現年44歲，行兇動機似乎為商業糾紛。

當時龔薩雷茲走入橙市的一棟商業大樓，揮舞著手槍隨後開火。(圖/美聯社)

根據現場監視器影像，當時龔薩雷茲走入橙市的一棟商業大樓，揮舞著手槍隨後開火，造成4人死亡；受害者其中1人僅9歲。警方表示，龔薩雷茲似與其中3名受害者相識，行兇動機為私人商業糾紛。

龔薩雷茲現年44歲，行兇動機似乎為商業糾紛。(圖/美聯社)

龔薩雷茲隨後與趕來的警方駁火，並遭警方開槍擊傷，目前在醫院就醫。如果檢方最終以大規模槍擊起訴龔薩雷茲，最嚴重將論處死刑。令人髮指的是，兇手行兇特意拿鐵鍊把辦公大樓的門口鎖住，導致員警只能從外與其駁火。

隨著嫌犯中槍倒地，警方方得入查看。報導指出，公布的影像顯示員警在查看兇手是否生還時，一旁有人大喊「看看到處都是血漬」。隨後警方將射手壓制在地、上銬並拖出現場，現場查獲1把手槍、一副手銬。

報導指出，發生槍擊的大樓為2層樓的辦公大廈，其中約12家公司，嫌犯在2樓開火。

這起槍擊是美國3月的第3起大規模槍擊，槍擊至少造成4人死亡、2人受傷(含嫌犯)；死者除2名婦女、1名男性外，還有1名9歲的男孩。另一名受槍傷的婦人，目前仍在醫院接受治療。其為死去9歲男孩的母親，因為保護自己孩子而受傷。

(中時新聞網)