高雄市新興區六合二路一間酒吧，今（2）日凌晨4時許，發生一起鬥毆事件，一名周姓男子在酒吧喝酒，期間欲向2名穿著火辣的年輕女子搭訕遭拒，隨後周男又發現2名女子與另2男外出，認為面子掛不住上前理論，進而爆發口角，周男拿出辣椒水攻擊，造成4人身體不適，蹲在地上眼淚鼻涕狂流，警方趕到後將周男帶回警局偵辦。

警方出動快打部隊前往處理，帶回逞凶的周男。（圖／翻攝畫面）

這起酒吧滋事案件，警方獲報後出動快打部隊前往處理，現場有周姓男子（41歲）與王姓（24歲）、張姓男子（27歲）、吳姓女子（25歲）、許姓（27歲）發生糾紛。

警方詢問下發現，原來是周男在酒吧想要和吳女和許女搭訕被打槍，心生不滿，再加上看到2女又和2男離開，更是怒火中燒，帶著醉意的周男誤以為2女是傳播妹，上前質問，雙方大吵一架，周男拿出辣椒水噴向4人，還好警方及時趕到，衝突才沒有擴大。

莫名遭誤認還被攻擊的4人隨即在警方的護送下就醫，並表示要對周男提告，警方對周男訊後依傷害罪送辦。

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