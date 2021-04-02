你的玩具在哪裡？樂天桃猿聯手眾多玩具廠商將於4月3日以及4日在全猿主場玩具趴呈現台灣棒球史上最大的球場玩具展！本次玩具趴將有眾多品牌參戰，繼野獸國、SEGA、眾多玩具商以及「桃猿賞」之後，第九彈邀大家來逛棒球場最狂扭蛋牆，在玩具趴盛大登場！

扭蛋牆與「小貓扭蛋趣」、「野獸國」合作，分為樂透扭蛋區、小貓扭蛋區以及野獸國扭蛋區。樂透扭蛋區規劃各式桃猿球隊商品供扭，一次現金200元，每人可扭五次，1輪300個扭蛋/每日2輪（另在三壘側兒童商店旁扭蛋機備有新扭蛋－防疫扣）。

「小貓扭蛋趣」扭蛋區也採現金購買，其擁有鬼滅之刃系列、哥吉拉系列、迪士尼公主系列、蠟筆小新系列、無敵鐵金剛系列、原創中國風系列、傢俱系列、七龍珠系列、日本原創扭蛋系列、白爛貓扭蛋系列高達200台扭蛋機迎接大家，加上「野獸國」的特別扭蛋區，玩具趴扭蛋就是狂！

除了大規模扭蛋區外，四樓玩具展展出TINY 微影桃猿城市、異色青龍女武神、獵人尼特羅會長對戰蟻王、進擊的巨人、初號機、鐵血戰士、超人1:1半身胸像、媚拉1:1半身胸像、五虎將趙雲、美版哥吉拉、無敵鐵金剛凱撒、超獸機神斷空我、海賊王黑鬍子、海賊王赤犬、海賊王多佛朗明哥、海賊王雷神艾涅爾、超級瑪利歐、火影忍者婚禮雛田、草雉京、御龍眠。

以及視野革新數位娛樂有限公司的應用3D職棒公仔玩具郭嚴文、王溢正、陳禹勳、陳晨威、林立、樂天女孩籃籃、Yuri、小鹿、筠熹、應援團長壯壯的概念開發原型，絕對不是隨便玩玩！

扭蛋區及玩具展皆設有瀏覽動線，球團保有現場活動解釋變更等權利，請配合工作人員引導及配戴口罩移動，一同來看看全猿主場玩具趴的玩具世界吧！

樂天桃猿玩具趴。（樂天桃猿提供）

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