台鐵太魯閣號408車次今（2日）上午9時許，於花蓮縣大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁，有4節車廂變形卡在隧道內多人受困。據消防署初步回報，4節變形車廂內至少有36人無生命跡象、72人受困，仍持續搶救中。
消防署指出，第5至第8節車廂卡在隧道內，第5節車廂內初步有3人無生命跡象、第6節車廂內有3人無生命跡象、第7節車廂內有20人以上無生命跡象、第8節車廂有10人無生命跡象，至少有36人無生命跡象、72人受困，已經送醫共61人。
(中時 )
台鐵太魯閣號408車次今（2日）上午9時許，於花蓮縣大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁，有4節車廂變形卡在隧道內多人受困。據消防署初步回報，4節變形車廂內至少有36人無生命跡象、72人受困，仍持續搶救中。
消防署指出，第5至第8節車廂卡在隧道內，第5節車廂內初步有3人無生命跡象、第6節車廂內有3人無生命跡象、第7節車廂內有20人以上無生命跡象、第8節車廂有10人無生命跡象，至少有36人無生命跡象、72人受困，已經送醫共61人。
(中時 )
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