台鐵太魯閣號爆出軌意外！消息被轉發到網路上引起熱議，一名搭乘該班次列車的男網友分享事發狀況，列車晃動很大、乘客都在尖叫，他與家人受到衝擊摔到地面，但目前已沒事，至於其他乘客的狀況就不清楚了，另有網友說出事車廂的狀況不好，還卡在隧道中，不少人則留言拜託現場網友幫忙找找自己的親朋好友。
網友將台鐵太魯閣號發生出軌意外的消息轉發到Dcard上面，引起網友熱烈討論，其中有一名男網友先是PO出票根照片，證明自己就是搭乘太魯閣號408車次的乘客，接著並表示，「目前出軌車廂的大部分都聚集在一個地方休息了，願大家平安！」
男網友接著分享事發狀況，當時列車晃動很大，車上的乘客都在尖叫，而他與媽媽在衝擊下都跌落到地面上，而車上的行李都往前飛。不過，他與媽媽的狀況都還好，但其他乘客的狀況就不清楚了，不過目前第1至2車廂的人應該都出來了。
許多不同車廂的乘客也留言分享現場狀況，指出狀況不好，他在出事的車廂，現在還卡在隧道裡面，行動正常的人已經先出來了。另也有不少焦急擔憂的網友直呼，「我同學好像還在裡面」、「我朋友還在裡面，沒有訊號」、「可不可以幫忙找人」。
文章來源：Dcard
(中時新聞網)
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