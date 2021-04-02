鎮瀾兒童家園小宜設計的幾何圖形渲染風格鞋款。（台中市社會局提供／王文吉台中傳真）

鎮瀾兒童家園孩子在小小鞋面上畫出媽祖、海洋世界、火車、小樹苗、機器人等天馬行空的內容及色彩，發揮創造力。（台中市社會局提供／王文吉台中傳真）

充滿大甲特色的「媽祖鞋」。（台中市社會局提供／王文吉台中傳真）

兒童節前夕，台中市社會局媒合彪琥鞋業和達可諾興業公司，捐贈鎮瀾兒童家園71雙客製化鞋子，由兒少親手繪製鞋面。今日捐贈儀式上，社會局長彭懷真、鎮瀾兒童家園董事長鄭銘坤及院長顏莉敏代表受贈，感謝愛心企業為弱勢付出，打造最具紀念價值的兒童節禮物。

社會局長彭懷真表示，孩子發揮創意，穿上個人設計獨一無二的鞋子，更能增添自信，相信在社會溫暖的支持下，每個孩子都能腳踏實地，勇敢追求夢想，一步一腳印走出美麗人生。也感謝外埔區長葉聯慶、外埔區馬鳴里里長顏慶慰、和馬鳴國小校長李勝義協助牽線。

社會局指出，彪琥鞋業董事長薛永昌和經理親自帶領團隊，到機構為孩子逐一套量尺寸，詳細解說樣稿和設計方法。得知機構內有許多2歲以下的嬰幼兒，主動和達可諾興業董事長林炳杉商量，加碼鞋子數量，由40雙增加到71雙，連學步鞋都細心替孩子準備，不計成本付出。

鎮瀾兒童家園院長顏莉敏表示，因為家園年齡層橫跨1歲到19歲，所以特別引導孩子設計一雙超越年齡、性別的鞋子，讓孩子學會換位思考，嘗試了解他人的喜好。過程中，孩子分享個人喜愛事物和家園象徵，學習表達想法並加以具像化，在小小鞋面上畫出媽祖、海洋世界、火車、小樹苗、機器人等天馬行空的內容及色彩，發揮創造力。

顏莉敏說，最後大家集思廣益之後，選定送製國一小宜設計的幾何圖形渲染風格鞋款。除此之外，還特別製作充滿大甲特色的「媽祖鞋」。

活動現場貼滿院童用心繪製的手稿，彪琥鞋業董事長薛永昌開心地說，真正帶來幸福的不是物質，而是與自我、他人、社會和自然的聯繫，今年兩家企業在兒童節贈鞋，為社福公益付出，展現社會責任，希望拋磚引玉，未來有更多企業關注弱勢族群的需求，為社會帶來更多美好與希望。

(中時 )