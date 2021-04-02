工程車滑落砸中太魯閣號，台鐵：不該停在斜坡上擬求償。（圖／民眾提供）

【太魯閣出軌】目擊者驚呼：撞到卡車了！

受傷乘客回憶驚悚瞬間，逃生時看到屍體在旁邊。（圖／羅亦琳攝）

快訊／太魯閣號花蓮出軌！疑「工程車掉下」車廂嚴重變形卡隧道 逾35人死

台鐵408次太魯閣號今(2日)上午9點28分於崇德至和仁間東線（k51+250），被停在邊坡滑落的工程車的砸中，導致列車出軌事故，造成至少36人失去生命跡象重大死傷。最接近車頭第7車廂的民眾回憶，當時只聽到砰的一聲，接著車廂內就一片漆黑，大家都被震得四散，當時稍微清醒回神，已經看到有人昏迷，一旁還有屍體，接著才慢慢爬出車外。

據了解，這班列車乘客包含站票約近500人，目前至少36人無生命跡象，目前仍受困72人。

一名受傷男乘客在醫院治療時驚魂未定回憶說：「事故瞬間看到有人卡住、有人昏迷，爬樓梯有看到屍體在旁邊」。

據調查，因為太魯閣號往花東方向，車頭為第8節車廂，因此迎面撞上的第8節幾乎像豆腐般被削成一半卡在隧道內，第5至第7車廂則扭曲變形的卡在隧道內，因此死傷都集中在前4節車廂。

現場人員初步回報，應是施工的工程車停在邊坡上卻沒有停好，才會溜下來撞擊太魯閣號；照理說工程車未施工時，不應停在邊坡上，因工地就位在山區，停在坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動。

台鐵表示，正在釐清工程車為何會停在邊坡上，若是廠商疏失，將依照合約向廠商求償。

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(中時新聞網)