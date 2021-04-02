【太魯閣出軌】台鐵火車花蓮出軌意外 北市消防派43人馳援 12:362021/04/02 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市消防局立即派員前往花蓮馳援。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市消防局立即派員前往花蓮馳援。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 【太魯閣出軌】台鐵火車花蓮出軌意外 北市消防派43人馳援 訂閱影音： 中時新聞網 台鐵太魯閣號列車，在花蓮大清水隧道出軌，據傳目前至少36人OCHA失去生命跡象，72人受困，送醫61人，台北市消防局上午立即派員前往馳援，目前第一梯次加第二梯次總共派出搜救隊8車22人，救護車10車21人，共計18車43人。 工程車砸太魯閣號！車頭被削掉半節都不見 乘客爬車頂驚險脫離 【太魯閣出軌】太魯閣號出軌卡隧道 北市搜救隊馳援 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌事故 蘇貞昌：優先救援受困民眾 (中時 ) #太魯閣號 #出軌 #北市 #馳援 #消防 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【太魯閣出軌】太魯閣號出軌卡隧道 倖存者曝「貨車掉下來被火車撞到」 11:052021/04/02 生活 【太魯閣出軌】驚悚空拍畫面曝光 隧道旁大面積斜坡工地 12:022021/04/02 生活 【太魯閣出軌】國民黨籲政府全力救援保障傷者安全 12:502021/04/02 政治 【太魯閣出軌】最新救援畫面曝光 旅客「接龍」爬車頂驚險逃離 11:592021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌重大傷亡 北檢派2法醫趕赴花蓮支援 12:442021/04/02 生活 【太魯閣出軌】花蓮太魯閣號出軌 高檢署指示北檢、宜檢急派3法醫支援 13:272021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台東火車站湧入大批民眾 阿伯心急還沒聯絡上兒子 大嘆完了 12:062021/04/02 生活 【太魯閣出軌】 新北消防趕赴支援 侯友宜：全力支援搶救工作 13:002021/04/02 政治 【太魯閣出軌】直播／蘇貞昌視察台鐵災害應變中心 13:312021/04/02 政治 【太魯閣出軌】驚呼撞到卡車了！4車乘客直擊出軌：火車報銷了 11:072021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台鐵太魯閣號事故 林佳龍：在趕赴現場的途中 11:532021/04/02 生活 生活熱門新聞 太魯閣號重大傷亡 已知41人死亡 200人等待救援 - 生活 兩波鋒面接力襲台 驟降10度 清明連假雨區曝光 - 生活 【太魯閣出軌】驚悚空拍畫面 「奪命」工程車滑落軌跡曝光 - 生活 【太魯閣出軌】驚悚畫面！車頭「像豆腐一樣被切開」 一半不見了 - 生活 【太魯閣出軌】美女主播蕭彤雯見事故悲痛 釣出車上乘客回：我這班 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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