北市消防局立即派員前往花蓮馳援。（翻攝照片／林郁平台北傳真）
北市消防局立即派員前往花蓮馳援。（翻攝照片／林郁平台北傳真）
【太魯閣出軌】台鐵火車花蓮出軌意外 北市消防派43人馳援

台鐵太魯閣號列車，在花蓮大清水隧道出軌，據傳目前至少36人OCHA失去生命跡象，72人受困，送醫61人，台北市消防局上午立即派員前往馳援，目前第一梯次加第二梯次總共派出搜救隊8車22人，救護車10車21人，共計18車43人。

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(中時 )

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