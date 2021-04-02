現場直擊／太魯閣號出軌死傷擴大 最新救援畫面曝光

快訊／太魯閣號花蓮出軌！疑「工程車掉下」車廂嚴重變形卡隧道 逾35人死

今日（2）是清明節連續假期首日，一列太魯閣號408次列車，從樹林出發前往台東，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道發生事故。警消人員證實，目前至少36人無生命跡象、72人待援。花蓮縣縣長徐楨蔚昨日才視察花蓮偏鄉多處道路，呼籲確保道路安全，今就發生死亡出軌案，恐怖巧合讓外界更關注台灣交通安全問題。徐也在事發後，發文祈願平安，並呼籲台鐵務必提供傷者及家屬最大的協助。

徐榛蔚昨日在臉書發表文章《確保道路安全 不分城鄉近遠》，指出一連幾天，她都馬不停蹄跟建設和農業處同仁到光復、鳳林、玉里及富里偏鄉多處道路、農路會勘，每個鄉鎮的建設都重要，每個鄉親的通行都重視，希望縣鄉共同合作，為鄉親解決問題、排除困難。花蓮南北狹長137.5公里，每一條路都連結著鄉親朋友的生活、經濟與發展。有安全的道路，才有方便的生活與友善宜居、快樂的花蓮。

不料隔日，就發生太魯閣號死亡出軌案，徐榛蔚也迅速在臉書發文表示：「台鐵408次列車傳來出軌事故，縣府消防、衛生、警察、交通、社會等各單位立即啟動搶救及各項協助事宜，務必提供傷者及家屬最大的協助。」附圖則寫著「台鐵事故 祈願平安」8個大字。

此文一出，網友反應熱烈，紛紛留言：「謝謝縣長幫忙審視花蓮的道路，也讓用路人都感到安心」、「認真負責的縣長」、「徐縣長行政做事非常有效率」、「花蓮加油，縣長加油，天祐花蓮」、「台鐵三不五時就出意外，真的是管理鬆散，難道普悠瑪教訓還學不夠嗎？」「願車上大家平安，救護人員辛苦了，為大家祈禱祝福」

(中時新聞網)